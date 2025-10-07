Pendik Yeni Emniyet Müdürü Dolunay Kaya oldu: Yeni Müdürden Kaymakama Ziyaret

Pendik İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik’in Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasıyla boşalan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya atandı. Yeni emniyet müdürü Kaya, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı ziyaret ederek yeni görevine başladı.

PENDİK KAYMAKAMI MEHMET YILDIZ'A ZİYARET

FETÖ ile mücadelenin ilk dönemlerinde, İstanbul İl Emniyet Müdürü olan Selami Altınok’un Özel Kalem Müdürlüğünü yapan ve son olarak Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü görevinde bulunan Dolunay Kaya, Pendik İlçe Emniyet Müdürü oldu. Kaya, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı ziyaret ederek yeni görevine başladı.

Selami Altınok’un İçişleri Bakanlığı, İçişleri Müsteşarlığı ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Emniyet Genel Müdürü olarak atandığı dönemlerde de özel kalem müdürlüğünü Dolunay Kaya yaptı. Kaya 2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Koruma İstanbul Şube Müdürü olarak da görev yaptı. Dolunay Kaya son olarak Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

Bölge Gündem Haber olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Dolunay Kaya’ya yeni görevinde başarılar dileriz.