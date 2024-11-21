İşverene destek şartları değişiyor! Maaşları etkileyecek mi?

2008 yılında prim teşvik sistemi başladı.Vergilerini düzenli olarak ödeyen işverenlere beş puanlık prim indirimi verildi.

Yeni dönemde destek bazı sektörler için artırılacak ve diğerleri için azaltılacak.TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'a göre, bazı sektörlerde beş puan artması mümkündür. Genel olarak, diğer sektörleri kapsamlı bir şekilde ele aldığımızda beş puanın düşeceği ve yerine dört puana yükseleceği söyleniyor.ifadelerini kullandı.

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Tekstil, mobilya, deri ve hazır giyim sektörlerinde istihdam kaybı yaşayan sektörler için desteğin iki puan artırılması bekleniyor.

Kılıç, "Bu beş puan teşviki kayıt dışılıkta Türkiye'ye çok şey kazandırdı" dedi. Bana göre en etkili araçlardan biriydi." dedi.

Prim teşvikinde yapılan düşüşten elde edilen parayla kredi paketleri oluşturulacak.