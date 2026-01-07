  1. Anasayfa
  Grup toplantısında Özel'in açıklaması Milletvekillerine şok yaşattı: Kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım!

Grup toplantısında Özel’in açıklaması Milletvekillerine şok yaşattı: Kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım!

CHP’li Barış Yarkadaş katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği TBMM Kapalı Grup toplantısında gündem yaratacak açıklamalarda bulunduğunu açıkladı...

Yayınlanma:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün sabah saatlerinde partisinin genel merkezinde TBMM Kapalı Grup toplantısı gerçekleştirdi.

5 saat süren toplantıda Özel’in dış politika ve Ortadoğu analizlerine ilişkin görüşmelerde bulunduğu, Maduro’nun tutuklanmasının ise Türkiye’ye etkileri üzerine konuşma yaptığı belirtildi.

CHP’li Barış Yarkadaş ise katıldığı televizyon programında CHP’nin toplantısı sonrası 5 Milletvekili ile görüşerek skandal kulis bilgilerine ulaştığını aktardı.

"İKTİDAR İÇİN 300 MİLLETVEKİLİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Yarkadaş, Özel'in 140 Milletvekiline seslendiğini ve “Ben burada herkesi seviyorum hepinizden memnunum. İktidar için bizim 300 vekile ihtiyacımız var. Şu an 140 kişiyiz. Size 160 arkadaş daha gelecek ve aramıza katılacaklar. Bütçede çok iyi bir performans gösterdiniz” dediğini aktardı.

Özel’in ayrıca CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır’a ilişkin ise "bir kaybımız var dediğini” belirtti.

ÖZEL'DEN SKANDAL ÇIKIŞ: KAZANAMAZSAK 30 YIL HAPİS YATARIM

Yarkadaş, Özel’in toplantı esnasında gelecek seçimlere ilişkin çok kritik bir söz söylediğini ifade etti.

Yarkadaş, toplantı esnasında Özel’in, “Biz eğer bu seçimleri kazanamazsak ben en az 30 yıl hapis yatarım. Siz de benimle birlikte bunu çilesini çekerisiniz siz de yatarsınız. 5 ayrı Milletvekilini aradım tam cümle olarak aldım” dedi.

MİLLETVEKİLERİ ŞOK YAŞADI

Programdaki konuklar ise Özel'in hapis yatarım sözleri sonrası suçunun ne olduğunu merak etti, Milletvekillerinin ise Özel’in sözleri sonrası şok yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: TGRT HABER

