Şara, ölümden mi döndü? 12 dakika süren çatışmada göğsünden yaralanmış!

Suriye lideri Şara 6 gün boyunca kamuoyunun önüne hiç çıkmadı. Dünya basını suikast iddialarını gündeme getirdi: Şara, ölümden mi döndü? 12 dakika süren çatışmada göğsünden yaralanmış! İşte dikkat çeken detaylar...

Suriye lideri Şara'nın 6 gün boyunca kamuoyunun önüne çıkmaması suikast iddialarını gündeme getirdi. Bir dönem Şara'ya en yakın isimlerden biri olan Nusra Cephesi'nin kurucularından Salih El Hamavi, 30 Aralık'ta Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda rutin bir toplantıdayken saldırıya uğradığını öne sürdü. 12 dakika süren çatışmada Şara'nın göğsünden şarapnel parçasıyla yaralandığı ve yüzünde morluk oluştuğu ifade edildi. Şara'nın danışmanı Abdurrahim Attun'un da ağır yaralandığı iddia edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara'nın 30 Aralık'tan bu yana kamuoyu önüne çıkmaması, suikast iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Söylentilerin yayılmasının ardından Şara'nın alışveriş yaparken görüntülendiği öne sürülen bir video servis edilirken, iddiaların kaynağı olarak Nusra Cephesi'nin kurucularından Salih El Hamavi gösterildi.

ÖNCE BİR PATLAMA YAŞANDI SONRA ATEŞ AÇILDI

Bölgeyi yakından takip eden gazetecilerden Fehim Taştekin'in aktardığına göre Hamavi, 30 Aralık'ta Şara'nın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda rutin bir toplantıdayken saldırıya uğradığını öne sürdü. Hamavi'nin anlatımında, önce bir patlama yaşandığı, ardından ateş açıldığı ve saray muhafızları arasında çatışma çıktığı belirtildi. İddiada, olayın yaklaşık 12 dakika sürdüğü, Şara'nın göğsünden bir şarapnel parçasıyla yaralandığı ve yaşanan kargaşada yüzünde morluk oluştuğu ifade edildi.

DANIŞMANI DA AĞIR YARALANDI

Hamavi ayrıca, Şara'nın dini işlerden sorumlu danışmanı Abdurrahim Attun'un da olay sırasında ağır yaralandığını ileri sürdü. Şara'nın bir süre sonra Tanaf Üssü'nden geldiği belirtilen bir İngiliz ekibin koruması altına alındığı iddiası da aynı anlatımda yer aldı. Hamavi'nin ifadelerine göre saldırının kamuoyuna duyurulmamasının gerekçesi "istikrarsızlık çıkmaması" olarak gösterildi.BİR DÖNEM

ŞARA'YA EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Salih El Hamavi, Nusra Cephesi'nin kurucu kadrosunda yer alan isimlerden biri olarak biliniyor. Bazı kaynaklarda Hamavi'nin örgütün ideoloğu olduğu belirtilirken, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan bilgi alabilecek bir konumda olduğu da öne sürülüyor. Nusra Cephesi'nin isim değiştirerek Heyet'ül Tahrir Şam'a dönüştüğü hatırlatılırken, Hamavi'nin bir dönem Şara'ya yakın isimlerden olduğu ancak daha sonra sert eleştiriler yönelterek uzaklaştığı belirtiliyor.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ HEDEF ALAN GRUPLAR VAR

Öte yandan, radikal cihatçı grupların son dönemde Ahmet El Şara'ya yönelik eleştirilerini artırdığı aktarılıyor. Bu grupların, Şara'nın "eski ilkelerini terk ettiği" ve "Batı'nın çizgisine yaklaştığı" iddiasıyla tepki gösterdiği, bazı grupların ise Türkiye ile ilişkileri hedef aldığı ifade ediliyor. Ensar es-Sünne ve Hurras ed-Din gibi grupların Şara'ya karşı mücadele kararı aldığı öne sürülürken, gerginliğin 10 Kasım'da Şara'nın Beyaz Saray'da ağırlandığı ve DAEŞ karşıtı koalisyona katıldığı iddialarıyla daha da büyüdüğü belirtiliyor.

