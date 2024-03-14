Geçirdiği çocuk felci onu 72 yıl bir kapsülün içine hapsetmişti! Demir ciğerli adam 'Polio Paul' hayatını kaybetti!

"Polio Paul" olarak bilinen Paul Alexander, 72 yıl içinde yaşadığı kapsülde hayatını kaybetti.

"Polio Paul" olarak bilinen Paul Alexander, 1952 yazında altı yaşındayken viral hastalığa yakalandı ve boynundan aşağısı felç oldu.Teksas'ta hastaneye kaldırıldı ve hayatının geri kalanını geçireceği metal silindirin içinde uyandı.

72 YILINI DEMİR BİR KAPSÜLÜN İÇİNDE GEÇİRDİ

Çocuk felcinden kurtulan ve 72 yıl boyunca demir bir kapsülün içinde yaşayan bir kişi 78 yaşında hayatını kaybetti.Yaygın olarak "Polio Paul" olarak bilinen Paul Alexander, 1952 yazında altı yaşındayken viral hastalığa yakalanmış ve boynundan aşağısı felç kalmıştır.

"DEMİR CİĞERLİ ADAM DÜN VEFAT ETTİ"

GoFundMe sayfasında organizatör Christopher Ulmer tarafından yapılan güncelleme şöyle "Paul Alexander, 'Demir Ciğerli Adam', dün vefat etti.

ZORLU HAYATI İÇİNDE AVUKAT VE YAZAR OLDU

Sözlerine devam eden Ulmer, "Çocukken geçirdiği çocuk felcinden sonra 70 yılı aşkın bir süre demir bir akciğerin içinde yaşadı."Bu süre içinde Paul üniversiteye gitti, avukat ve yayınlanmış bir yazar oldu.(Paul Alexander'ın yazmış olduğu kitap)"Hikayesi çok geniş bir alana yayıldı ve dünyanın dört bir yanındaki insanları olumlu yönde etkiledi. Paul, hatırlanmaya devam edecek inanılmaz bir rol modeldi." dedi.

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"BAĞIŞLAR SAYESİNDE SON BİRKAÇ YILINI STRESSİZ GEÇİREBİLDİ"

Vefat eden Alexander'ın kardeşi Philip, Ulmer tarafından web sayfasında yayınlanan bir açıklamada, "kardeşimin bağış kampanyasına bağışta bulunan herkese" minnettar olduğunu söyledi.(Benzer hastalığa sahip olan hastaların tutulduğu bir hastane)"Bu sayede son birkaç yılını stressiz geçirebildi,"Bu zor zamanda cenaze masrafları da karşılanacak."Tüm yorumları okumak ve bu kadar çok insanın Paul'den ilham aldığını bilmek kesinlikle inanılmaz. Çok minnettarım." dedi.

KAPSÜL İÇİNDEYKEN NASIL YAŞADI VE İLETİŞİME NASIL GEÇTİ?

Alexander, kendi kendine nefes almayı öğrendikten sonra demir akciğerini birkaç saatliğine terk edebiliyor ve insanlarla iletişim kurmak için plastik bir çubuk ve ona bağlı bir kalem kullanarak klavyeye dokunabiliyordu.

AVUKATLIK BÜROSU'NDA ÇEKİLMİŞ OLDUĞU BİR FOTOĞRAF

Hayatının hikayesini "Bir Köpek İçin Üç Dakika" adlı bir kitapta yazmaya devam edecekti.Son yıllarda durumunun kötüleştiği, sürekli bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve her hareket ettiğinde bacaklarında ağrı oluştuğu bildirilmiştir.

COVİD SALGINI SONRASI KORKULARINDAN BAHSETMİŞTİ

Alexander, Nisan 2020'de The Guardian'a verdiği bir röportajda COVID salgını sırasındaki korkularından bahsetmiştir.1950'lerde ABD'de yaşanan çocuk felci salgını ile COVID-19 arasındaki paralellikler hakkında "Aynen olduğu gibi, bana neredeyse ürkütücü geliyor" dedi.

"BU BENİ KORKUTUYOR."

Alexander insanların kendisini gördüklerinde verdikleri tepkileri de hatırlayarak şunları söyledi: "Hukuk büromdan içeri girip demir akciğerimi gören ve 'Bu da ne' diyen kaç kişi olduğuna inanamazsınız, ben de onlara 'Bu bir demir akciğer' derdim.

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