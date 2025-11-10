Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdırmıştı: O eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

İsrail'de askeri hapishanede yaşanan iğrenç olayı dünyaya duyurmuştu... Filistinli bir esire tecavüz edildiğine ilişkin görüntüleri basına sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı...

Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İsrail'de askeri hapishanede Filistinli bir esire tecavüz edildiğine ilişkin görüntüleri basına sızdıran eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İsrail'de Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdırmak suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'nin intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü.Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'na sabah 06.50'de gelen ihbarla Yerushalmi'nin evine sağlık görevlilerinin gönderildiği bildirildi.

AŞIRI DOZDA İLAÇ KULLANMIŞ

Haberde, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırılan Yerushalmi'nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı, aşırı dozda ilaç kullandığının belirlendiği kaydedildi.

10 GÜNLÜK EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

İsrail askerlerinin Sde Teiman askeri hapishanesinde Filistinli bir esire tecavüz görüntülerini basına sızdıran eski askeri başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi'ye 10 günlük ev hapsi verilmişti. Yerushalmi'nin gözaltına alındığı 2 Kasım'da cep telefonunu denize attığından şüpheleniliyordu. İsrail polisi, Yerushalmi'nin cep telefonunu bulmak için Tel Aviv yakınındaki sahilde dalgıçlarla arama gerçekleştirmişti.Eski başsavcı Yerushalmi'nin, İsrail'deki Sde Teiman Hapishanesi'nde, askerlerin Filistinli bir esire tecavüz ettiği anların güvenlik kamerası kaydını basına sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Aşırı sağcı bakanlar ve grupların baskısı sonucu geçen hafta görevinden istifa eden Yerushalmi, 2 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular bugün başlıyor: İşte detaylar!

Gram altın haftanın ilk günü yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak