Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Güney Ege’nin güneyi yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi pus anında orta, sis anında zayıf.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hava Durumu