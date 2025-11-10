  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak

Yayınlanma:
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak
Meteoroloji genel müdürlüğü yeni hafta başı yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli hava durumu ve sıcaklık oranlarını açıkladı. İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 3 310

EGE

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu

KARS °C, 16°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu

VAN °C, 16°C
Az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Güney Ege’nin güneyi yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi pus anında orta, sis anında zayıf.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hava Durumu

HABERE YORUM KAT