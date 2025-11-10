Gram altın haftanın ilk günü yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

  1. Anasayfa
Altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeni hafta nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeni hafta nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeni hafta başlamasıyla beraber takip ediliyor. Piyasa beklentilerinin ve küresel ekonomik verilerin ışığında, altın fiyatları yeni haftaya 10 Kasım 2025 Pazartesi günü dalgalı bir seyirle başlangıç yapıyor. Hafta sonu oluşan fiyat aralığından sonra gözler, hem yurt içi piyasalarda belirlenen Kapalı Çarşı gram altın fiyatları hem de uluslararası piyasalardaki ONS altın hareketliliğine çevrildi. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altının, kritik destek ve direnç seviyelerinde nasıl bir performans sergileyeceğini merak ederken; bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları piyasalardaki son durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, Altın haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...

Altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi gününe hızlı başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle yönünü sürekli değiştiren altın fiyatları, yeni haftaya kritik bir seviyeden merhaba dedi. 10 Kasım 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında gelen gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış-satış değerleri, piyasaların açılmasıyla birlikte güncellendi. Özellikle hafta sonu tatilinin ardından piyasaya giren yeni hacimle birlikte ONS altındaki (USD/ONS) hareketlilik, yurt içinde Türk Lirası bazında fiyatlanan altın türlerinin değerini doğrudan etkilerken; Kapalı Çarşı'dan gelen anlık veriler, altının mevcut durumu hakkında detaylı bir tablo sunuyor.

ALTIN SERT YÜKSELDİ
Küresel ekonomik yavaşlama ve büyüme endişeleri yatırımcıları güvenli liman arayışına itti, bu durum altın fiyatlarını yeniden 4 bin doların üzerine taşıdı. Ons altın, pazartesi sabahı 4 bin 55 dolar seviyesini görürken, iç piyasada gram altın yeniden 5 bin 500 TL bandını aştı.

Zayıf seyreden küresel ekonomik veriler, dünya genelinde büyüme endişelerini tetiklerken, bu durum risk iştahını düşürerek yatırımcıları altına yönlendirdi. Spot altın, pazartesi sabahı piyasalarda adeta zirve yaptı.

Spot altın, yüzde 1,3'lük çarpıcı bir artışla ons başına 4 bin 55 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın sabah 8:00 sularında 4 bin 50 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD altın vadeli işlemleri de bu yükselişe paralel olarak yüzde 0,7 değer kazanarak 4 bin 36,60 dolara ulaştı.

KÜRESEL EKONOMİDEN SİYASİ KRİZLERE KADAR ETKİLİ OLAN GELİŞMELER

Altındaki bu hızlı yükselişin ardında yatan nedenler sadece zayıf ekonomik veriler değil, aynı zamanda iş dünyasındaki yapısal sorunlar ve ABD’deki siyasi kriz de yer alıyor.

ZAYIF VERİLER VE YAPAY ZEKA ETKİSİYLE İŞTEN ÇIKARMALAR ARTTI

ABD ekonomisinde ekim ayında kamu ve perakende sektörlerindeki kayıplar nedeniyle istihdam daralması yaşandı. İş dünyasının maliyetleri düşürme önlemleri ve yapay zeka teknolojilerinin hızla benimsenmesi, işten çıkarma duyurularında belirgin bir artışa neden oldu.

YATIRIMCILAR ARALIK’TA FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasaların beklentisi de altına destek vermeye devam ediyor. CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 67 olarak fiyatlıyor. Faizlerin düşürülmesi, getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altın için her zaman olumlu bir ortam yaratır.

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM 2025
Gram altın fiyatı

Alış: 5.505,33

Satış: 5.506,10

ÇEYREK ALTIN FİYATI 10 KASIM 2025
Alış: 9.171,00

Satış: 9.245,00

ONS ALTIN FİYATI 10 KASIM 2025
Alış 4.055,08 Dolar

Satış: 4.055,65 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 10 KASIM 2025
Alış: 36.570,00 TL

Satış: 36.829,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 10 KASIM 2025
Alış: 5596 TL

Satış: 5667 TL

