Gram altın haftanın ilk günü yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

ALTIN SERT YÜKSELDİ
Küresel ekonomik yavaşlama ve büyüme endişeleri yatırımcıları güvenli liman arayışına itti, bu durum altın fiyatlarını yeniden 4 bin doların üzerine taşıdı. Ons altın, pazartesi sabahı 4 bin 55 dolar seviyesini görürken, iç piyasada gram altın yeniden 5 bin 500 TL bandını aştı.
Zayıf seyreden küresel ekonomik veriler, dünya genelinde büyüme endişelerini tetiklerken, bu durum risk iştahını düşürerek yatırımcıları altına yönlendirdi. Spot altın, pazartesi sabahı piyasalarda adeta zirve yaptı.
Spot altın, yüzde 1,3'lük çarpıcı bir artışla ons başına 4 bin 55 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın sabah 8:00 sularında 4 bin 50 dolar seviyesinden işlem görüyor.
ABD altın vadeli işlemleri de bu yükselişe paralel olarak yüzde 0,7 değer kazanarak 4 bin 36,60 dolara ulaştı.