Gram altın haftanın ilk günü yükselişe geçti: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeni hafta nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları 10 Kasım 2025 Pazartesi günü yeni hafta başlamasıyla beraber takip ediliyor. Piyasa beklentilerinin ve küresel ekonomik verilerin ışığında, altın fiyatları yeni haftaya 10 Kasım 2025 Pazartesi günü dalgalı bir seyirle başlangıç yapıyor. Hafta sonu oluşan fiyat aralığından sonra gözler, hem yurt içi piyasalarda belirlenen Kapalı Çarşı gram altın fiyatları hem de uluslararası piyasalardaki ONS altın hareketliliğine çevrildi. Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altının, kritik destek ve direnç seviyelerinde nasıl bir performans sergileyeceğini merak ederken; bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları piyasalardaki son durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki, Altın haftaya nasıl başladı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte Kapalı Çarşı gram altın fiyatları...