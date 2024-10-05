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Fenomen olmak isteyen öğretmen yandı! Sosyal medyada o tarz paylaşımlara af yok

Meclis, öğretmenlik yasa teklifinin üç maddesini onayladı. Bu, sosyal medyada fenomen olmak isteyen öğretmenlerin önünü kapatırken, öğrencilere özel ders veren, özel derse yönlendiren ve "üslup sorunu" olan öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapılmasını içerir.

Fenomen olmak isteyen öğretmen yandı! Sosyal medyada o tarz paylaşımlara af yok
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TBMM Genel Kurulu, öğretmenlerle ilgili yeni bir yasa teklifi kabul etti. Bunun bir sonucu olarak, Meclis, öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel derslere yönlendirme yapan öğretmenlerin aylığından kesilmesini talep etti.

FENOMEN ÖĞRETMENLERE ENGEL

Sabah'ın haberine göre, sosyal medyada "fenomen" olmak isteyenler de cezalandırılıyor. Öğrencilere veya eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri yasal düzenlemeler dışında paylaşanlar kınama cezası ile cezalandırılır.

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Argo konuşmalara da ceza uygulanacak. Ayrıca, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hâl ve hareketlerde bulunanlar, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davrananlar ve bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlar aylıktan kesilecektir.

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