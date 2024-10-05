İstanbul için korkutan deprem senaryosu! 7.8 için hazır olun

Bursa'da AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı bir toplantıda Marmara bölgesinde meydana gelebilecek olası depreme dikkat çekti.

Prof. Dr. Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 'hiçbir hayatı affetmediğini' belirterek, "Dolayısıyla 85 milyon insanın şapkasını önüne koyup biz nerede hata yaptık diye düşünmesi lazım" dedi. "Bizim için 17 Ağustos bir milattı, ancak 6 Şubat'ta onun da milat olmadığını gördük" dedi.

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7.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR

Tatar, Marmara Denizi'nde bulunan fayın yaklaşık 250 yıldır enerji ürettiğini belirterek, fayın kırıldığı takdirde 7.8'lere varan bir deprem üretebileceğini belirtti. Tatar, 1999 İzmit Depremi ile 1912 Mürefte (Şarköy) depremleri arasındaki alan henüz kırılmadı. Tek bir parça halinde mi yoksa birkaç parça halinde mi parçalanır, hiçbir anlamı yok. Sonuç olarak, enerji biriktirmiş durumda ve bir gün kırılacak. Her yıl iki buçuk santimetre enerji toplar ve iki buçuk santimetre batıya hareket eder. Bu fayın elastikiyeti sona erecek. Burası 250 yıllık bir birikime sahip. Bugüne kadar 6 ila 7 metre arasında değişti. 17 Ağustos'ta demiryolu rayları bu şekilde büküldü. Bu, kırılmanın mekanizmasına göre 7.2'den 7.8'e kadar olan büyüklükte bir deprem üretebilir."