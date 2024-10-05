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Özgür Özel adaylık için konuştu! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2028 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını sordu. "Gelecek seçimin Cumhurbaşkanı adayı ben değilim" dedi.

Özgür Özel adaylık için konuştu! CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Medyascope'a yaptığı açıklamada, "Ben kazanma ihtimalimiz olan bir seçimde kaybettirecek işler yapmam. Kendi adaylığımı dayatıp en uygun adayın seçilmesine izin vermem."dedi.

Özel, aday kim olacak tartışmalarına da yanıt verdi. Örgütümüzde bu tartışmanın ortaya çıkmasına izin verilmemelidir."" dedi.

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Meclis Genel Kurulu yeni yasa yılı açılış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Özgür Özel, yaşananlara tepki ölçmek için bir anket düzenleyeceğini açıkladı.

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