İstanbul'da yaşamak ne kadar maliyetli?

Eylül ayında yapılan yaşam maliyeti araştırmasının sonuçları, İstanbul Planlama Ajansı tarafından yayınlandı ve İstanbul'da yaşamın giderek daha pahalı hale geldiğini gösterdi.



BİR ÖNCEKİ AYDAN FAZLA



Bir önceki aya göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 2 bin 498 lira arttı. Ocak ayında yaşam maliyeti 53 bin 58 liraydı ve yirmi dört ay boyunca yüzde 34,63 artış gördü.

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Aylık bazda en yüksek fiyat artışı 7,38 ile yumurta oldu; bunu tıraş malzemeleri, 3,67 ile tıraş malzemeleri, 3,17 ile kuru fasulye ve 3% ile çocuk tişörtü izledi.



YILLIK BAZDA EN FAZLA FİYATI ARTAN TUVALET KAĞIDI OLDU



Tuvalet kağıdında yıllık olarak en yüksek artış %118,62 oldu.