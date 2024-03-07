Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!

Mersin'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, vatandaşları sokağa döktü. Yangın sırasında içeride kalan 3 küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından son anda kurtarıldı. Zamanla yarışın o görüntüleri, kameraya yansıdı...

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Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!

Mersin'de 4 katlı binanın son katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 3 çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Siteler Mahallesi 5627 Sokak üzerindeki 4 katlı bir evin son katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!

Söndürme çalışmaları sırasında evde mahsur kalan küçük yaştaki 3 çocuk, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılarak hazır bekletilen ambulansa alındı.

Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!

İtfaiye ekiplerinin kucağında evden çıkarılan çocuklara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Oksijen verilen çocuklar daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Mersin'de 4 katlı binada korkunç yangın! Alevlerin arasından 3 bebeği itfaiye ekipleri bakın nasıl kurtardı!

Yangın ise ekiplerin çalışması sonrası büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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