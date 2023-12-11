CHP' Pendik siyasetinin genç ve dinamik isimi Deniz Aydemir Pendik Belediye Başkan aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı

CHP Pendik siyasetinin isimlerinden biri olan genç ve karizmatik kişiliği ile öne çıkan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Deniz Aydemir, Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Aday Adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

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CHP' Pendik siyasetinin genç ve dinamik isimi Deniz Aydemir Pendik Belediye Başkan aday adaylığı resmi başvurusunu yaptı

31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala partilerde aday adaylık süreçleri devam ediyor. En hareketli adaylık sürecinin yaşandığı CHP Pendik'te adaylık için partisinin gençlik teşkilatlarından beri çeşitli kademelerinde görev alan genç ve dinamik aynı zaman karizmatik kişiliği ve görüntüsü ile ilgi toplayan Deniz Aydemir, "Birlikte başaracağız" sloganıyla resmi başvurusunu yaptı.

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Aydemir’in başvuru dosyasını İlçe Başkanı Niyazi Güneri aldı. CHP İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen ve çok sayıda partilinin katılım gösterdiği aday adaylığı başvurusunda konuşan Deniz Aydemir; “Parti örgütünden gelen talepler doğrultusunda Pendik Belediye Başkanlığı adaylığı için başvuru dosyamı CHP Pendik İlçe Başkanı Sayın Niyazi Güneri’ye teslim ettim. Yolumuz uzun, inancımız tam. Birlikte başaracağız” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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