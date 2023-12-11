Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!

Uludağ’ın ‘Uyuyamayan’ ayı ailesi olarak bilinen ayılar, çöpte yemek yerken yanlarında kendilerini rahatsız eden köpeğe saldırdı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

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Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!

Uludağ'da kışın kendisini iyiden iyiye hissettirmesiyle doğal hayattaki hayvanlar da aç kaldı. Ormandan yerleşime gelen ve çöpleri karıştıran ayılar yemek yüzünden köpeklerle kavga ederken, ormandan karayoluna gelen bir tilki ise yiyecek aradı.

KENDİLERİNİ RAHATSIZ EDEN KÖPEĞE SALDIRDI

Uludağ’ın ‘Uyuyamayan’ ayı ailesi olarak bilinen ayılar, çöpte yemek yerken yanlarında kendilerini rahatsız eden köpeğe saldırdı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!

Bir türlü kış uykusuna yatamayan ve Uludağ’ın ‘Uyuyamayan’ ayıları olarak bilinen ayı ailesi, yemek bulmak için Sarııalan'a kadar indi. Çöpte buldukları yiyecekleri afiyetle yiyen ayıları, köpek rahatsız etti. Duruma sinirlenen baba ayı, köpeğe doğru hamle yaparak korkuttu. Ayıdan korkan köpek kaçarken, o anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Diğer yandan, Uludağ'da yiyecek bulamayarak aç kalan tilki yola çıkarak yiyecek aradı. O anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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