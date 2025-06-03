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Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Etna Yanardağı nerede?

Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Avrupa'nın en aktif yanardağları arasında yer alan Etna Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Bu kapsamda doğa tutkunları 'Etna Yanardağı nerede?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Etna Yanardağı nerede? Etna Yanardağı hangi ülkede yer alıyor?

Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Etna Yanardağı nerede?
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Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Etna Yanardağı nerede?

Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Avrupa'nın en aktif yanardağları arasında yer alan Etna Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Bu kapsamda doğa tutkunları 'Etna Yanardağı nerede?' sorusuna yanıt arıyor. Peki Etna Yanardağı nerede? Etna Yanardağı hangi ülkede yer alıyor?

Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Etna Yanardağı nerede?

Her yıl milyonlarca kişinin düzenli olarak ziyaret ettiği Etna Yanardağı, Avrupa'nın en aktif yanardağların biri olarak biliniyor.

Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Etna Yanardağı nerede?

Etna Yanardağı konumu ve büyüklüğü ile hem turistik hem de jeolojik anlamda insanların ilgisini çekiyor. Avrupa'nın en aktif yanardağı olarak bilinen Etna'da geçtiğimiz günlerde bir patlama geldi ve vatandaşlar, 'Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Etna Yanardağı adetâ cehennemi kustu! Etna Yanardağı nerede?

ETNA YANARDAĞI NEREDE?

Etna Yanardağı, İtalya'nın güneyinde, Sicilya Adası'nda yer alıyor.

Avrupa'nın en yüksek ve aktif yanardağlarından biri olan Etna, Katanya kenti yakınlarında konumlanıyor.

ETNA YANARDAĞI'NDA PATLAMA

Etna Yanardağı'nın Katanya yakınlarındaki güneydoğu kraterinde, 2.900 metre yüksekliğinde meydana gelen çökme sonucu sabah saatlerinde şiddetli bir volkanik patlama yaşandı.

Patlamanın etkisiyle kraterin hem kül hem de lav püskürtmesi kaçınılmaz oldu. İlk belirlemelere göre kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe kadar çıktı.

Püsküren lav, yanardağın yamacında bulunan Aslan Vadisi sınırına kadar ilerledi. Aynı zamanda bölgede yoğun sismik hareketlilik de tespit edildi.

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Kaynak:AA

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