Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Yayınlanma:
03 Haziran 2025 12:17
Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram namazı saatlerini merak ederek araştırmaya başlarken, diyanet işleri başkanlığı ülke geneli il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte İstanbul Ankara İzmir ve diğer tüm illerde bayram namazı saatleri.
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Kurban Bayramı 6 Haziran günü başlıyor. Vatandaşlar bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri tarafından il il bayram namaz vakitleri yayınlandı.
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Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: İl il kurban bayramı namazı saatleri
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ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:55'DA KILINACAK
Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54,Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16
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BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:16'DA KILINACAK
05:16,Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25
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BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:10'DA KILINACAK
Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11,Bursa: 06:10
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DİYARBAKIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:30'DA KILINACAK
Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15,Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59
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EDİRNE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:16'DA KILINACAK
Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29,Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44
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HATAY'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:51'DE KILINACAK
Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27,Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09
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İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:08'DE KILINACAK
İstanbul: 06:08, Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12, Kastamonu: 05:48,
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İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:22'DE KILINACAK
İzmir: 06:22, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13,Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05
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KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:01'DE KILINACAK
Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37,Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55
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MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:20'DE KILINACAK
Muğla: 06:20 Muş: 05:23,Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32, Osmaniye: 05:48
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ŞANLIURFA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:38'DE KILINACAK
Rize: 05:22,Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40
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TRABZON'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:25'DE KILINACAK
Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25,Tunceli: 05:30
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UŞAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:12'DE KILINACAK
Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55,