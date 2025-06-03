Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram namazı saatlerini merak ederek araştırmaya başlarken, diyanet işleri başkanlığı ülke geneli il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte İstanbul Ankara İzmir ve diğer tüm illerde bayram namazı saatleri.

1 15 Kurban Bayramı 6 Haziran günü başlıyor. Vatandaşlar bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri tarafından il il bayram namaz vakitleri yayınlandı. 2 15 Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: İl il kurban bayramı namazı saatleri 3 15 ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:55'DA KILINACAK Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54,Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16 4 15 BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:16'DA KILINACAK 05:16,Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25 5 15 BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:10'DA KILINACAK Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11,Bursa: 06:10 6 15 DİYARBAKIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:30'DA KILINACAK Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15,Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59 7 15 EDİRNE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:16'DA KILINACAK Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29,Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44 8 15 HATAY'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:51'DE KILINACAK Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27,Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09 9 15 İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:08'DE KILINACAK İstanbul: 06:08, Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12, Kastamonu: 05:48, 10 15 İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:22'DE KILINACAK İzmir: 06:22, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13,Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05 11 15 KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:01'DE KILINACAK Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37,Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55 12 15 MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:20'DE KILINACAK Muğla: 06:20 Muş: 05:23,Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32, Osmaniye: 05:48 13 15 ŞANLIURFA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:38'DE KILINACAK Rize: 05:22,Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40 14 15 TRABZON'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:25'DE KILINACAK Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25,Tunceli: 05:30 15 15 UŞAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:12'DE KILINACAK Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55,



