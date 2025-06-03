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  3. Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

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Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram namazı saatlerini merak ederek araştırmaya başlarken, diyanet işleri başkanlığı ülke geneli il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte İstanbul Ankara İzmir ve diğer tüm illerde bayram namazı saatleri.
Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 1 115

Kurban Bayramı 6 Haziran günü başlıyor. Vatandaşlar bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri tarafından il il bayram namaz vakitleri yayınlandı.

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 2 215

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: İl il kurban bayramı namazı saatleri

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 3 315

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:55'DA KILINACAK

Adana: 05:52, Adıyaman: 05:39, Afyonkarahisar: 06:07, Ağrı: 05:15, Aksaray: 05:54,Amasya: 05:41 Ankara: 05:55, Antalya: 06.11, Ardahan: 05:13, Artvin: 05:16

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 4 415

BALIKESİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:16'DA KILINACAK

05:16,Aydın: 06:20, Balıkesir: 06:16, Bartın: 05:53, Batman: 05:27 Bayburt: 05:25

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 5 515

BURSA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:10'DA KILINACAK

Bilecik: 06:06 Bingöl: 05:27, Bitlis: 05:22 Bolu: 05:58, Burdur: 06:11,Bursa: 06:10

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 6 615

DİYARBAKIR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:30'DA KILINACAK

Çanakkale: 06:20, Çankırı: 05:50, Çorum: 05:45, Denizli: 06:15,Diyarbakır: 05:30 Düzce: 05:59

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 7 715

EDİRNE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:16'DA KILINACAK

Edirne: 06:16, Elazığ: 05:33, Erzincan: 05:29,Erzurum: 05:21, Eskişehir: 06:05, Gaziantep: 05:44

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 8 815

HATAY'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:51'DE KILINACAK

Giresun: 05:30, Gümüşhane: 05:27,Hakkari: 05:17, Hatay: 05:51, Iğdır: 05:10, Isparta: 06:09

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 9 915

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:08'DE KILINACAK

İstanbul: 06:08, Kahramanmaraş: 05:44, Karabük: 05:53, Karaman: 06:00, Kars: 05:12, Kastamonu: 05:48,

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 10 1015

İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT 06:22'DE KILINACAK

İzmir: 06:22, Kayseri: 05:47, Kilis: 05:46, Kırıkkale: 05:53, Kırklareli: 06:13,Kırşehir: 05:52, Kocaeli: 06:05

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 11 1115

KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:01'DE KILINACAK

Konya: 06:01, Kütahya: 06:08, Malatya: 05:37,Manisa: 06:20, Mardin: 05:30, Mersin: 05:55

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 12 1215

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:20'DE KILINACAK

Muğla: 06:20 Muş: 05:23,Nevşehir: 05:51, Niğde: 05:52, Ordu: 05:32, Osmaniye: 05:48

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 13 1315

ŞANLIURFA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:38'DE KILINACAK

Rize: 05:22,Sakarya: 06:03, Samsun: 05:38, Şanlıurfa: 05:38, Siirt: 05:24, Sinop: 05:40

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 14 1415

TRABZON'DA BAYRAM NAMAZI SAAT 05:25'DE KILINACAK

Şırnak: 05:22 Sivas: 05:39, Tekirdağ: 06:14, Tokat: 05:39, Trabzon: 05:25,Tunceli: 05:30

Diyanet İşleri başkanlığı açıkladı! İl il bayram namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir... 15 1515

UŞAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT 06:12'DE KILINACAK

Uşak: 06:12, Van: 05:16, Yalova: 06:08, Yozgat: 05:47, Zonguldak: 05:55,

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