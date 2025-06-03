Bakan Tunç'tan son dakika açıklama: Hükümlü ve tutukluları ilgilendiren 'Kurban Bayramı' kararı

Bakan Tunç'tan son dakika açıklama: İşte, Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan, açık görüşlerden yararlanacaklar ve yararlanamayacaklar ile görüş süreleri ve diğer detaylar...

Adalet Bakanı Tunç, "Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerin açık görüş olarak yapılmasına imkan sağlanacağını açıkladı.

Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Kurban Bayramı’nda açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız. Aldığımız kararın hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan, açık görüşlerden yararlanacaklar ve yararlanamayacaklar ile görüş süreleri ve diğer detaylar şu şekilde:

AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAKLAR

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular, belirtilen tarihlerde ve belirlenen esaslar doğrultusunda açık görüş imkanından faydalanabilecektir.

AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAKLAR

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş ve bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular, açık görüş hakkından yararlanamayacaktır.

AÇIK GÖRÜŞ TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Açık görüşler, her hükümlü ve tutuklunun bir kez yararlanması kaydıyla aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

Ek-1 listesinde belirtilen ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular için belirlenen tarihlerde,

Ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalanlar için Ek-2 listesinde belirtilen tarihlerde,

Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalanlar için Ek-3 listesinde belirtilen tarihlerde açık görüşler yapılacaktır.

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Yeni hizmete açılacak ceza infaz kurumlarında ise Ek-2 listesindeki tarihler esas alınacak, görüş günlerinin yetersiz olması durumunda Adalet Bakanlığı’ndan ek talepte bulunulacaktır. Adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından belirlenecektir. Bu grupların aynı anda ve aynı görüş alanında bulunmamasına özen gösterilecektir.

AÇIK GÖRÜŞ ESASLARI NELER?

Görüş Yapabilecek Kişiler: Hükümlü ve tutuklular, ilgili yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca belirlenen kişilerle açık görüş yapabilecektir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ise yalnızca anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilecektir. Görüşmek isteyen kişilerin akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya konsolosluklardan alınmış resmi belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.

Görüş Programı: Hükümlü ve tutuklu sayısı, görüş günlerine bölünerek gruplar oluşturulacak ve her grubun görüş günü ile saati, ailelerine bildirilmek üzere tebliğ edilecektir. Program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılarak izdiham önlenecektir.

Güvenlik ve Kontrol: Her görüş sonrası, hükümlü ve tutuklular görevliler nezaretinde aranacak, kimlik kontrolleri yapılacak ve grup mevcudu tam olarak doğrulandıktan sonra ziyaretçilerin kurumdan çıkmasına izin verilecektir.



Güvenlik Tedbirleri: İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek için Cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak gerekli önlemleri alacak; görüş alanında yeterli sayıda dış güvenlik görevlisi bulundurulacaktır.

Görüş Yeri: Açık görüşler, ceza infaz kurumlarının oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümlerde veya kurum müdürünün uygun gördüğü alanlarda yapılacaktır.

Görüş Süreleri: Yetişkin ve genç hükümlü/tutuklular için görüş süresi 30 dakika ile 1,5 saat, çocuk hükümlü/tutuklular için ise 1 saat ile 3 saat arasında olacak şekilde, 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Süre, görüşün fiilen başladığı andan itibaren hesaplanacaktır.

Çakışma Durumu: Açık görüşler, aynı haftada yapılması gereken kapalı görüşlerle çakışırsa, hükümlü ve tutukluların yazılı talebine göre açık veya kapalı görüş tercih edilecek. Aylık açık görüşlerle çakışması durumunda ise kullanılmayan aylık açık görüş hakkı, aynı ayda yapılacak kapalı görüşlerden birinin yerine planlanacaktır.

Tekrar Görüş Yasağı: Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir kez görüş yapan hükümlü, tutuklu ve ziyaretçilere ikinci kez izin verilmeyecektir.

Basın Yasağı: Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açmamak adına, açık görüşlerin izlenmesi, röportaj yapılması, görüntülenmesi veya fotoğraf çekilmesi için basın kuruluşlarına izin verilmeyecektir.

Değişiklik Bildirimi: Açık görüş gün ve saatlerinde değişiklik olması durumunda, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

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