Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti

Erdoğan, Vergi Paketi Taslağındaki Kritik Maddeleri Veto Etti. Yeni vergi paketinde neler var?

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Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ret! Vergi paketindeki bazı maddeleri reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi paketi taslağının önemli bir kısmını veto etti. Bu maddeler veto edildi.

Bu maddelerin veto edilmesi, borsada kazanç vergisinin %10'u, yemek vergisinin %10'u, gübreye %20 KDV'nin uygulanması, tapuda gerçek bedelle satılan kiraların %20'sinin uygulanması ve birden fazla ev vergisinin uygulanmasının ekonomi çevrelerinde farklı yorumlara yol açtı. Yatırımcılar, özellikle servet vergisi ve borsada kazanç vergisinin kaldırılmasını olumlu bulurken, kira stopajı ve birden fazla eve vergi getirilmesi konusunda hala tartışıyor.

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KDV oranlarının %10 ve %20 olarak değiştirilmesi, tarım ve gıda sektöründe maliyetleri artırabileceği gerekçesiyle eleştirildi. Çiftçiler ve gıda üreticileri, Erdoğan'ın bu maddeleri veto etmesini olumlu bir gelişme olarak görüyor.

Tapuda gerçek bedelle satış uygulaması, gayrimenkul piyasasında şeffaflığı artırmayı amaçladı. Piyasa, bu maddenin veto edilmesi üzerine çeşitli tepkiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan bu kararlar, önümüzdeki günlerde ekonominin gündeminde yer alacak gibi görünüyor.

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