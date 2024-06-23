Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti 200 şubeli Maksul Gıda, kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmişti. Ancak şirket iflas etti. Geçtiğimiz aylarda ekonomik zorluklar nedeniyle 150 şubesini kapatmak zorunda kalan şirket, kalan 50 şubesini de kapatarak iflas etti. Aylardır maaş alamayan yaklaşık 200 personel işsiz kaldı.