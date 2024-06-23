Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti

200 şubeli Maksul Gıda, kuruyemiş ve baharat sektöründe yaptığı yatırımlarla adından söz ettirmişti. Ancak şirket iflas etti. Geçtiğimiz aylarda ekonomik zorluklar nedeniyle 150 şubesini kapatmak zorunda kalan şirket, kalan 50 şubesini de kapatarak iflas etti. Aylardır maaş alamayan yaklaşık 200 personel işsiz kaldı.

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Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti

Maksul Gıda sahibi Hakan Şenol, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Geçtiğimiz aylarda 150 şubesini kapatan şirket, 50 şubesini de kapatma kararı aldı.

Yurt genelinde 200'den fazla şubesi olan Maksul Gıda, 3 yıl önce konkordato talebinde bulundu. Maksul Gıda, 3 yıl önce konkordato talebinde bulunan ve 200 şubenin 150'sini kapatan bir şirketin işletmesiydi.

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Mahkeme, şirket için bilirkişi raporu istedi. 3 uzman, şirketin düzelmesinin mümkün olmadığını belirten bir rapor sundu. Yeniçağ'ın haberine göre, Maksul Gıda sahibi Hakan Şenol, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülen duruşmada iflas kararı aldı.

Onlarca çalışan işsiz kaldı ve Türkiye'nin kuruyemiş devi Maksul Gıda, Bursa'daki çok sayıda şubesini kapatma kararı aldı. Kararın ardından, aylardır maaşlarını alamayan yaklaşık 200 çalışan işsiz kaldı.

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