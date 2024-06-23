Serdar Ortaç’a tiktok şoku! Ünlü yıldızın hesabını kapattılar

Serdar Ortaç, Instagram hesabında yaptığı açıklamada, "TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim" dedi. Instagram'a da girdim. Instagram'ı seviyorum ama hiçbir canlı yayını yok ki.

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"35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya! İçkisiz hayat acayip güzel" diyor ünlü popçu. Bugün yirmi üçüncü gün ve sigarayı tamamen bıraktım. 35 yıl boyunca her gece içtiğim viskiyi bıraktım.

Ortaç, bir hayranının maddi zorlukları aşması için bir emlak şirketi kurması önerisine de, "Emlak işi ben yapamam" dedi. Bir şey alıp satmaya kafam basar mı? "Bilsem ki"yi yazan kişi ürün satabilir mi?