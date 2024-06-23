Ünlü komedyen ayrılığı duyurdu! 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı

2014 yılında oyuncu Rüştü Onur Atilla ve Sinem Ayyıldız evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur. Çiftin on yıllık ilişkisi sona erdi.

2014 yılında evlendiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024'te anlaşmalı olarak boşandı.

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İşim nedeniyle toplumu ve medyayı bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum.

Tek dileğim, herkesin mutlu ve sağlıklı olması ve çocuklarımızın bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri.

Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarını huzurla ve keyifle geçirebilmemiz için göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum. "