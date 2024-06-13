Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor: Gündem Gazze'deki katliam, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği

Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor: Gündemde Gazze'deki katliam, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği, küresel siyaset konuları ele alınacak.

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Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor: Gündem Gazze'deki katliam, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği

Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor: Gündemde Gazze'deki katliam, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği, küresel siyaset konuları ele alınacak.

G7 ülkeleri İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın zirveye özel davetli olarak katılacak.

İsrail'in Gazze'deki katliamı, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği konuları başta olmak üzere küresel siyasetin nabzı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G7 Liderler Zirvesi'nde atacak.

Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor: Gündem Gazze'deki katliam, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği

G7 Liderler Zirvesi'ne 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Bari şehri ev sahipliği yapacak.

ERDOĞAN ÖZEL DAVETLİ

Zirveye, İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Kanada liderleri katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede özel davetli olarak yer alacak.

Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte yarın yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacak.
Konuşmasında öncelikli gündem 'Gazze' olacak.

Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor: Gündem Gazze'deki katliam, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği

GAZZE'DEKİ KATLİAMA DİKKAT ÇEKECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyi ve yapılan insani yardımları anlatacak. Erdoğan İsrail'in 8 aydır Gazze'de gerçekleştirdiği katliama dünyanın nasıl sessiz kaldığına dikkatleri çekecek.

Erdoğan dünya liderleriyle bir araya geliyor: Gündem Gazze'deki katliam, Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomik iş birliği

G7 Liderler Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meseleler de ele alınacak.

Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlara mercek tutulacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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