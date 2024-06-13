TPAO, harekete geçti: Ege Denizi'nde petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizinde petrol aramak için hamle yaptı. 9 adet petrol arama ruhsatı almak için 5 Haziran 2024 tarihli dilekçelerle MAPEG'e müracaat etti.

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TPAO, harekete geçti: Ege Denizi'nde petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz ve Akdeniz'den sonra şimdi de Ege Denizinde petrol aramak için 9 adet ruhsat başvurusu yaptı.Türkiye petrol arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Ege Denizi için yeni hamle geldi.

9 ADET RUHSAT BAŞVURUSU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Ege Denizi'nde petrol arayacak. Bu kapsamda 9 ruhsat için başvuru yapıldı.

TPAO, harekete geçti: Ege Denizi'nde petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLANLAR RESMİ GAZETE'DE

Buna göre, TPAO, Ege Denizinde Türk Karasuları içinde koordinatları belirlenen alanlarda 9 adet petrol arama ruhsatı almak için 5 Haziran 2024 tarihli dilekçelerle MAPEG'e müracaat etti.

TPAO, harekete geçti: Ege Denizi'nde petrol arayacak

GÜNLÜK 43 BİN VARİLE ULAŞILDI

Günlük 100 varil petrol çıkarma hedefine adım adım yaklaşan Türkiye'nin Gabar'da keşfettiği petrolün kalitesinin Suudi Arabistan petrolüne denk olduğu belirtiliyor. Gabar petrol sahasında günlük üretim 43 bin varile ulaşmış durumda.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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