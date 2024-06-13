Yerlikaya canlı yayında tek tek açıklıyor: 49 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi!

Son dakika! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Yerlikaya kameralar karşısında tek tek açıkladı: 49 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi!

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Yerlikaya canlı yayında tek tek açıklıyor: 49 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi!

Son dakika! Yerlikaya'da canlı yayında tek tek açıklıyor: 49 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi. Yerlikaya kameralar karşısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDİYORUZ"

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek varlık sebebimiz. Görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Bakanlığımızın misyonu Türkiye'nin huzurudur. Terör örgütleri, organize yapılanmalar, suç odakları ile mücadelemizi 365 gün sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütüne karşı kararlı mücadelemiz var. Bu topraklardan terörü kazıyıp atıyoruz. Munzur'da huzurun sesi hakim.

1022 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kırsalda operasyon sayısı 27.335 , toplamda operasyon sayısı 31.994; şehir operasyonlarında 4659. 1022 terörist etkisiz hale getirildi. İHA uçuş saati 46 bin 678.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'su uyur FETÖ'vari hareketler uyumaz' mottosunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Yerlikaya canlı yayında tek tek açıklıyor: 49 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi!

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ'ye bir yılda düzenlenen 5543 operasyonda 8.892 gözaltı var ve 1595 kişi tutuklandı.

DEAŞ ile mücadelede ise 1607 operasyon 903 tutuklu var.

49 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

1451 operasyon yapıldı organize suç örgütlerine. Birden fazla irade bir araya gelerek kolektif bir irade elde ediyoruz. Kurumlarımızla beraber çalışıyoruz.

Yerlikaya canlı yayında tek tek açıklıyor: 49 üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi!

1 yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el konuldu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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