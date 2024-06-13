Oyuncu Demet Ersoy Bodrum'da kaldığı otelin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Demet Ersoy, iş görüşmesi için gittiği Muğla'nın bodrum ilçesinde kaldığı otelin balkonundan düşerek feci bir şekilde hayatını kaybetti.

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Oyuncu Demet Ersoy Bodrum'da kaldığı otelin balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti

Olay, sabaha karşı Kumbahçe sahilindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara’dan Bodrum’a geldi.

BİNANIN TERASINDAN AŞAĞIYA DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe’deki oteline yerleşti. Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü.

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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre Demet Ersoy, alkolün etkisi ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü.

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İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy’un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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