Engelli adamın eski karısını silahla vurduğu, saniye saniye görüntülendi! işte o görüntüler!

Fatih’te engeli adam eski karısını vurduktan sonra tekerlekli sandalyesiyle kayıplara karışmıştı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Ali Gülerli’nin eşini silahla vurduğu olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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Engelli adamın eski karısını silahla vurduğu, saniye saniye görüntülendi! işte o görüntüler!

Fatih’te eski eşini vurduktan sonra kaçan tekerlekli sandalyeli Mehmet Gülerli, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Mehmet Ali Gülerli’nin eşini silahla vurduğu olay anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Dün saat 14.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinile bilgiye göre ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi Halide Birtaş ile sokakta karşı karşıya gelen Mehmet Ali Gülerli çıkan tartışmada silahına sarılarak ateş açmış, kurşunların hedefi olan Birtaş karın ve kasık bölgesinden ağır yaralanmıştı.

Engelli adamın eski karısını silahla vurduğu, saniye saniye görüntülendi! işte o görüntüler!

Mehmet Ali Gülerli ardından olay yerinden kaçarak uzaklaşmış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Halide Birtaş ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Engelli adamın eski karısını silahla vurduğu, saniye saniye görüntülendi! işte o görüntüler!

Yürüme engelle kocanın eski eşini silahla vurduğu o anlar ortaya çıktı

Uzun süre önce ayrıldığı eski eşini silahla vurduktan sonra tekerlekli sandalye ile olay yerinden kaçan Mehmet Ali Gülerli’ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde Mehmet Ali Gülerli, eski eşi Halide Birtaş ile tartışırken poşet içerisinde bulunan silah ile ateş açtığı görülüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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