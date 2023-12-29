Acun Ilıcalı'dan olay Adnan Oktar açıklaması: ''Adam sonrasında sapıttı''

Ilıcalı "Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır bunu zaten herkes de görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim" dedi.

ACUN ILICALI: OYUMU AK PARTİYE VERDİM

Acun Ilıcalı devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum."

ADAM SONRASINDA SAPITTI

Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ve FETÖ iddialarını cevap verdi.

Ilıcalı Adnan Oktar ile görüşmesinin üzerinden 35 yıl geçtiğini söyleyerek "Olay yoktu o zaman adam sonrasında sapıttı" dedi.