Sıcak gelişme: Süper kupa maçında istiklal marşı okunacak mı, okunmayacak mı? TFF’den jet yanıt…

Süper Kupa Finali’ne saatler kala, asparagas haberler yayılmaya başladı. Bazı söylentilerin ortaya çıkmasıyla birlikte gerginlik yeniden tavan yaptı. Ortaya, “Maç öncesinde İstiklal Marşı okunmayacak” iddiası atıldı.

TFF’DEN JET AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyada dolaşan haberlerin ardından açıklama yaptı. Söylenti sonrası ortaya çıkan iddiaların ardından TFF’den resmi açıklama geldi;

“Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.”

KULÜPLERDEN DE AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Sosyal medyada dolaşan haberlerle birlikte her iki kulüpten de açıklama geldi. Gazeteci Nevzat Dindar'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İstiklal Marşımızın okunmaması halinde maça çıkmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Bir diğer açıklamayı ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptı. Koç "Yurtta sulh cihanda sulh” pankartıyla çıkmak istediklerini belirterek, "Sanıyorum otoriteler tarafından henüz kabul edilmedi. Tam belli değil, duruma göre bakacağız" dedi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İddialar doğru değildir

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır."