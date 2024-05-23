Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…

Ünlü aktör Cate Blanchett, Cannes Film Festivali’nde Filistin yasağını oldukça akıllı bir şekilde deldi. Festivalde Filistin bayrağı taşımak ve Filistin ile propoganda yapmak yasaklanmıştı.

Cate, yasağı ise giydiği elbise ile deldi. Ünlü ve başarılı oyuncu, elbisesinde yer alan yeşil para ile kırmızı halıda Filistin bayrağını temsil etti. Ünlü aktör, daha öncesinde Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalamıştı.

Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?

CATE BLANCHETT KİMDİR?

Cate Blanchett, 14 Mayıs 1969'da Melbourne’de doğdu. June (Gamble) ve Robert DeWitt Blanchett çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Bir ağabeyi ve bir küçük kız kardeşi var. On yaşındayken, babası ani bir kalp krizinden kaybetti.

Blanchett ilk televizyon çıkışını 1993'te yaptı ve kısa süre sonra mini dizi Heartland (1994) ve Bordertown'da (1995) başrol oynadı. Ünlü aktör, Yüzükler Efendisi’ndeki üçleme ile izleyicilerinin hafızılarında kaldı.

Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?

Haberin Devamı

Blanchett, çok sayıda türü ve karakter türünü kapsayan filmlerde yer aldı. Çok yönlü bir aktris olarak ününü güvence altına aldı. Ayrıca aktör, Akademi Ödülü adaylığı ve en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı.

Sharon Stone kimdir? Kurtlar Vadisi’ndeki itirafıyla gündem olmuştu…