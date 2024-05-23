Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…

77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali birçok olayı ile gündeme geldi. Özellikle yabancı bir aktörün giydiği elbise ve yaptığı hareket takdir topladı. İşte Cate Blanchett’un yaptığı ve hayatı hakkında bilmedikleriniz…

YAYINLAMA
Google News
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…

Ünlü aktör Cate Blanchett, Cannes Film Festivali’nde Filistin yasağını oldukça akıllı bir şekilde deldi. Festivalde Filistin bayrağı taşımak ve Filistin ile propoganda yapmak yasaklanmıştı.

ekran-resmi-2024-05-23-11-54-33.png

Cate, yasağı ise giydiği elbise ile deldi. Ünlü ve başarılı oyuncu, elbisesinde yer alan yeşil para ile kırmızı halıda Filistin bayrağını temsil etti. Ünlü aktör, daha öncesinde Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalamıştı.

Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?

CATE BLANCHETT KİMDİR?

Cate Blanchett, 14 Mayıs 1969'da Melbourne’de doğdu. June (Gamble) ve Robert DeWitt Blanchett çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. Bir ağabeyi ve bir küçük kız kardeşi var. On yaşındayken, babası ani bir kalp krizinden kaybetti.

cate-blanchett-interview-labels-jpg.webp

Blanchett ilk televizyon çıkışını 1993'te yaptı ve kısa süre sonra mini dizi Heartland (1994) ve Bordertown'da (1995) başrol oynadı. Ünlü aktör, Yüzükler Efendisi’ndeki üçleme ile izleyicilerinin hafızılarında kaldı.

Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?

Blanchett, çok sayıda türü ve karakter türünü kapsayan filmlerde yer aldı. Çok yönlü bir aktris olarak ününü güvence altına aldı. Ayrıca aktör, Akademi Ödülü adaylığı ve en iyi kadın oyuncu dalında Altın Küre Ödülü kazandı.

Sharon Stone kimdir? Kurtlar Vadisi’ndeki itirafıyla gündem olmuştu…Sharon Stone kimdir? Kurtlar Vadisi’ndeki itirafıyla gündem olmuştu…

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?
Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?
Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?
Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine Muhsin Şentürk atandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine Muhsin Şentürk atandı
Son Haberler
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Elbisesiyle Filistin’e destek vermişti: Cate Blanchett’un kim olduğu merak ediliyor…
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Ziraat Türkiye Kupası, İstanbul’da kaldı: Kupa galibi Beşiktaş oldu
Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…
Motorlu kara taşıtlarında büyük düşüş: TÜİK, Nisan ayı verilerini aktardı…
Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…
Yurdu kötü hava koşulları vurdu: MGM’den peş peşe uyarı! Görüntüler adeta kışı andırıyor…
Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?
Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?
Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir?
Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir?
Çok Okunanlar
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
Bugün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur yağacak mı? Meteoroloji 23 Mayıs 2024 Perşembe tüm ülke geneli hava durumunu açıkladı
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
''Devlet Bu yükü neden çeksin?'' 23 Mayıs Perşembe tüm gazete manşetleri
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
O ne ayakmış öyle! Pınar Altuğ'un ayakkabısının fiyatını duyanlar şaştı kaldı!
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024 Perşembe! Bugün burç yorumları nelerdir? Aşk, iş, para, sağlık...
Ayhan Bora Kaplan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ayhan Bora olayı nedir, tutuklandı mı?
Ayhan Bora Kaplan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ayhan Bora olayı nedir, tutuklandı mı?
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, hangi görevlerde bulundu? Ömer Kerkez'in biyografisi
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, hangi görevlerde bulundu? Ömer Kerkez'in biyografisi
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Son dakika! Uluslararası ceza mahkemesi, İsrail başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni düzenleme geliyor, itiraz eden yolcu uçağa binemeyecek!