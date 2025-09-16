Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem neden gözaltına alındı? Merve Göntem kimdir, Nereli, Evli mi?

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALKACAK MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahneleri nedeniyle sosyal medyada tartışmalara neden olarak RTÜK’e şikayetlerin yapıldığı belirtildi. Dizinin yayından kaldırılacağı yönünde söylentiler gündeme gelse de Show TV veya yapımcı firma tarafından iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.