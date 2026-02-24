  1. Anasayfa
Celal Karatüre kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?

Söylediği ilahi ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan Celal Karatüre'yi vatandaşlar merak ederek Celal Karatüre kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladı. İşte Celal Karature'nin biyografisi.

Yayınlanma:

Söylediği "Kabede Hacılar hu der Allah" ilahisi ile Türkiye'nin gündemine oturan sosyal medyada bir anda binlerce takipçi sayısına ulaşarak fenomen olan Celal Karatüre'yi vatandaşlar merak ederek Celal Karatüre kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladı. İşte Celal Karature'nin biyografisi.

CELAL KARAKATÜRE KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Celal Karatüre'nin Samsunlu olduğu biliniyor. Roman kökenli bir aileden geldiği ifade edilen Karatüre, köklerinden aldığı müzikal mirası sosyal medya paylaşımlarına yansıtarak dikkat çekiyor. Geleneksel ilahi formunu günümüz dijital çağının dinamikleriyle buluşturan Karatüre, bu sayede farklı kesimlerden kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Son dönemin dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri olan Celal Karatüre, özellikle dini içerikli paylaşımlarıyla tanınmaya başladı. TikTok ve Instagram platformlarında yayınladığı doğaçlama ilahi performansları sayesinde geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Karatüre, kısa sürede milyonların ilgisini çekmeyi başardı.

Sosyal medyada hızla yayılan videolarıyla dikkat çeken isim, herhangi bir profesyonel stüdyo ortamı yerine günlük hayatın içinden mekanlarda çektiği performanslarıyla öne çıkıyor. Mahalle ortamında, aile arasında ya da arkadaş toplantılarında kaydedilen videoları, izleyiciler tarafından samimi bulunarak yoğun ilgi görüyor.

Bu yönüyle sosyal medyada doğal içerik üretimi yapan isimler arasında yer alan Celal Karatüre, ilahileri modern bir yorumla sunarak farklı yaş gruplarına hitap etmeyi başarıyor.

Celal Karatüre hakkında detaylı ilgiler henüz paylaşılmadı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

