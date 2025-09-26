Oğlu acı haberi duyurdu! Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti! Güllü (Gül Tut) kimdir, neden öldü, intihar mı etti?

Arabesk müziğin kraliçesi olarak bilinen müzikseverlerin gönlüne taht kuran Güllü olarak tanınan Gül Tut, oğlunun duyurduğu habere Çınarcık'ta ki evinin 6. katındaki evinden düşerek hayatını kaybettiği, ölümün şüpheli olduğu iddia edilerek insanlar Güllü (Gül Tut) kimdir, neden öldü, intihar mı etti? diye araştırmaya başladı. İşte Güllü (Gül Tut)'nun biyografisi.

1 12 Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, balkondan düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı. Oğlu yaptığı açıklamada olayın intihar değil, kazadan kaynaklandığını ileri sürdü. 2 12 GÜLLÜ İNTİHAR MI ETTİ? Sanat camiasının sevilen isimlerinden biri olan Güllü'den gelen haber kahretti. Ünlü şarkıcının Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı. 3 12 ACI HABERİ OĞLU DUYURDU Acı haberi, oğlu sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu. Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. " dedi. 5 12 GÜLLÜ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu. 6 12 Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır. 7 12 Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır. 8 12 VERDİĞİ KİLOLARLA ÇOK KONUŞULMUŞTU Arabesk müziğin kraliçesi, 2017 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulmuştu. atv'nin sevilen dizisi Aile Saadeti'nde konuk olan ünlü şarkıcı, son haliyle ağızları açık bırakmıştı. 9 ayda tam 70 kilo veren ünlü şarkıcı değişimi ile şaşırtmıştı. 9 12 Güllü son olarak Aile Saadeti dizisine konuk olmuştu. 10 12 Güllü'nün balkonundan düştüğü Yalova Çınarcık'taki evi...




