Hüseyin gün kimdir, nerelidir FETÖ'cü mü, İBB casusluk soruşturma detayları neler

HÜSEYİN GÜN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Kim olduğuna dair detaylı bir bilgi bulunmamaktadır

Ancak böylesi önemli iddiaların merkezine yerleştirilen Hüseyin Gün’ün kim olduğuna dair daha öncesine rastlayan neredeyse hiçbir bilgi bulunmuyor.

Hüseyin Gün’e dair iki bilgi: 2017’deki Cemaat soruşturmasında ilk önce gözaltına alınmış, daha sonra Temmuz ayında casusluk suçundan tutuklanmış.

Hüseyin Gün Neden Gündemde?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturmasının merkezinde yer alan isimlerden biri Hüseyin Gün oldu.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 4 Temmuz’da “casusluk” suçundan tutuklanan Hüseyin Gün’e ait dijital materyaller üzerinden genişletildi.

Açıklamada, Gün’ün birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibat kurduğu ve Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan’a “talimat verir nitelikte” görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Bu görüşmelerin, “seçim manipülasyonu” amacıyla yürütüldüğü öne sürülüyor.

Evinde Ne Bulunduğu İddia Edildi?

İktidara yakın medya organlarında yer alan haberlere göre, Hüseyin Gün’ün evinde yapılan aramalarda “İsrail ve İngiltere merkezli istihbarat bağlantılarına dair çeşitli dokümanlar ve dijital veriler” bulundu.

Ancak bu iddialar resmi makamlarca teyit edilmedi. Gün’ün gözaltına alınması sonrası iletişim ağları ve elektronik materyalleri incelenmek üzere el konuldu.

Hüseyin Gün Hakkında Daha Önce Açılan Davalar

Gazeteci Dinçer Gökçe’nin paylaştığı bilgilere göre, Hüseyin Gün’ün ismi 2017 yılında “Dünya Pazarlama” (eski adıyla Samanyolu) şirketine ilişkin hazırlanan bir iddianamede de geçti.

Bu dava, Cemaat yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla açılmıştı.

Gökçe, söz konusu davada Hüseyin Gün hakkında takipsizlik kararı verildiğini aktardı.

Savcılık ise bu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, “FETÖ üyeliği nedeniyle daha önce soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, dezenformasyon amaçlıdır” ifadelerine yer verdi.

Son Durum

Casusluk suçlamasına dayalı soruşturmanın merkezinde bulunan Hüseyin Gün’ün, dijital materyallerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen yeni süreçte, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan ile olan temasları da araştırılıyor.

Soruşturmanın, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yürütüldüğü bildirildi