Meral Akşener serveti araştırılsın demişti! İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, neden gözaltına alındı?

İYİ Parti kurucu eski Genel Başkanı Meral Akşener'in abartılı servet artışına dikkat çekerek hakkında suç duyurusunda bulunduğu eski İYİ Parti İBB meclis üyesi iken 6 meclis üyesi ile partisinden istifa eden ve daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İbrahim Özkan, İBB yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonrası insanlar İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, neden gözaltına alındı? diye araştırmaya başladı işte İbrahim Özkan'ın biyografisi.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR? BİYOGRAFİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi İbrahim Özkan, 1975 Trabzon doğumlu. Kendi kişisel sitesinde yer alan bilgiye göre, 1987 yılında hafızlık icazetini aldı.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesi. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu.

2017 yılında İYİP Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi oldu. İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmekte olan İbrahim Özkan ayrıca Trabzonspor kongre üyesi.

