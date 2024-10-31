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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara mesaj! Esenyurt meydanına davet etti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara çağrıda bulundu. Açıklamasında, İmamoğlu tüm İstanbulluları 16.00'da Esenyurt Meydanı'na çağırdı.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara mesaj! Esenyurt meydanına davet etti
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Terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir çağrı yaptı.

Sosyal medya aracılığıyla İmamoğlu, tüm İstanbulluları 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet etti.

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İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” sloganıyla Esenyurt'ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davalarına ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Meydanı'na davet ediyorum. Bireylerin iradesinin önüne hiç kimse geçemez.”

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