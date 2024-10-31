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Emekli olacaklara kötü haber! Emeklilik yaşı yükseliyor

Milyonlarca çalışanın hayalini süsleyen emeklilik artık değişim rüzgarlarının etkisi altındadır. Türkiye'de emeklilik yaşının artışı resmi bir konudur. Resmi Gazete'de yayınlanan 2025 yılı programına göre, emeklilik yaşının otomatik olarak "doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa" göre belirleneceği ve ayarlanacağı belirtiliyor.

Emekli olacaklara kötü haber! Emeklilik yaşı yükseliyor
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Resmi Gazete'de yayınlanan 2025 yılı programına göre, emeklilik yaşının otomatik olarak "doğuşta beklenen yaşam süresindeki artışa" göre belirleneceği ve ayarlanacağı belirtiliyor. Bu, gelecekte emeklilik yaşının artabileceğini gösteriyor.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK

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Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, 2025 programı emeklilik kriterlerini yeniden değerlendirecek. "Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı" başlıklı bir raporda, otomatik olarak emeklilik yaşının doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıyla uyumlu olabilecek otomatik ayarlamalar üzerinde çalışmaların yapılacağı belirtildi.

YAŞAM SÜRESİ ARTIYOR, EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELİYOR

2000'li yıllarda Türkiye'de emeklilik yaşı 65 idi. O dönemde ortalama yaşam beklentisi ise 68 yıldı. Bununla birlikte, şu anda bu rakamın arttığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 74.7 yıl, kadınlarda ise 80 yıl. Bu veriler, emeklilik yaşının artacağını gösteriyor.

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