Müge Anlı'ya katılan bir isim daha öldü! Evinin bahçesinde bıçaklandı

Müge Anlı'ya katılan bir isim daha öldü. Erzincan merkeze 15 km uzaklıktaki Soğukoluk köyünde bir olay meydana geldi. Komşuları, Ayhan Sarıkaya'nın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gördü ve durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi. Sağlık ekipleri Ayhan Sarıkaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

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Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sarıkaya'nın cenazesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne otopsi için kaldırıldı. Sivil polis olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILDI

Ayhan Sarıkaya ise geçen yıl Müge Anlı'nın programına eski eşi çocuklarını göstermediği için katılmadı. Canlı yayında kardeşiyle evlenen eski eş, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini, sürekli şiddet gördüğünü ve sonrasında hapse girip çıktığını söyledi.