Ebru Şallı cildi kaymak gibi yapan o karışımı paylaştı! O kür sizi 10 yaş gençleştirecek

Ebru Şallı, cilde C vitamini desteği sağlayarak bebek gibi bir cilt yapıyor. Bu kürü kullanmak için ise birkaç tavsiye var. Bu formül kolajen üretimini teşvik eder.

Cilt lekeleri üzerindeki etkisi nedeniyle limon kürü çok popülerdir. Pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt görüntüsüne sahip olmak için düzenli olarak limon kürünü uygulayabilir ve bunu başarabilirsiniz. Bununla birlikte, bu tavsiyelere dikkat etmek faydalıdır.

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Limon kürü, özellikle çevre kirliliği nedeniyle oluşan cilt bozulmalarını ve doğum sonrası lekeleri etkili bir şekilde iyileştirebilir. İçerisindeki C vitamini zenginliği nedeniyle çeşitli sorunlar iyileşecektir.

Limonun asidik yapısı, cildin ölü hücrelerinden kurtulmak için gözenekleri açar. Bu sayede cildiniz daha yumuşak ve pürüzsüz hale gelir. Limon aynı zamanda ciltteki yağ seviyelerini dengeliyor ve bu da sivilce ve akne oluşumunu azaltıyor.

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Limon kürü, özellikle yağlı ciltler için doğal bir çözüm niteliği taşıyor. Sivilce izleri, yaşlılık lekeleri ve güneş lekeleri gibi cilt renk farklılıklarını hafifletme yeteneğine sahiptir. C vitamini, cildin daha canlı görünmesini sağlar ve cilt hücrelerini yeniler.