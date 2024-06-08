Emekli olacaklar dikkat! Dilekçenizi bu tarihe göre verin

Emeklilik şartlarını tamamladıktan sonra emekli olmak isteyenlerin gündeminde, "Ne zaman emekli olursam daha yüksek maaş, kıdem tazminatın alırım?" gibi sorular yer alıyor. Uzmanlar, 2024 yılı dahilinde emekli olmak isteyenlerin en kazançlı başvuru tarihinin Temmuz ayı olduğunu söylüyor. Bu nedenle şu bilgiler verildi:

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Emeklilik şartlarını tamamladıktan sonra emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar, temmuz ayında dikeceklerini vermeleri daha karlı olacaktır. Bunun nedeni, emekli ve memur maaşlarının Temmuz ayında zamlanması. Bu durumda daha yüksek bir ücret alınabilir.

Mevcut durumda kıdem tazminatı üst tavan ücreti 35 bin TL. Kıdem tazminatı tavan ücretinin memur maaşlarına göre arttığı düşünüldüğünde, Temmuz ayında memurların maaş oranlarında artış olması nedeniyle kıdem tazminatı tavan ücreti de değişecektir.

Memur maaş zam oranlarına göre, emekli maaşı art ve fazla kıdem tazminatı ödemeleri, Temmuz ayında emeklilik için beklenirse ödenebilir.