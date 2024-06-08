Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz

Gelin adayları için düğün sezonunun başlangıcıyla birlikte büyük bir değişiklik duyuruldu. Gelinlik denemeleri artık ücretlendirilecek.

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Evlenecekler çiftlere kötü haber! Gelinlik provalarında artık ücret ödeyeceksiniz

Gelinlik denemeleri, sadece evlenecek çiftler tarafından değil, aynı zamanda merak edenler tarafından da tercih edilir. Bununla birlikte, gelinlikler bu nedenle yıpranabilir ve bozulabilir. Bu durumu düzeltmek için Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası gelinlik denemelerini ücretli hale getirdi.

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını resmen açıkladı. Bu seçimin temel amacı, gelinliklerin korunması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesidir.

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Ücret karşılığında yapılan gelinlik denemeleri sonucunda gelinlik alınırsa, ücret toplam fiyattan düşülür. Bu, gelinlik sektöründe önemli bir değişiklik olarak görülüyor.

Gelin adayları artık gelinlik denemeleri için ödeme yapacaklar. Bununla birlikte, gelinliklerin korunması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi bu değişikliğin önemli bir parçası olarak görülüyor. Bu yeni düzenleme, gelin adaylarının gelinlikleri seçerken daha dikkatli olmaları ve denemeleri yapmaları için teşvik ediyor.

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