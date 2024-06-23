e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi

Bazı sosyal medya hesaplarından, e-Devlet üzerinden akraba silme hizmeti olduğu iddia edildi. Ancak İletişim Başkanlığı’ndan anında yalanlama anında geldi.

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Hem haber siteleri hem de yoğunlukta sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sonrasında başkanlık harekete geçti. Yeni bir hizmet gibi lanse edilen akrabanızı, akrabalıktan çıkarma uygulaması tamamen asılsız bir haber olduğu ortaya çıktı.

TAMAMEN MANİPÜLASYON AMAÇLIDIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yayılan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada şunlara dikkat çekildi;

“Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz' iddiası doğru değildir. Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır.

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Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

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