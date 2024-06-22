Çok tartışılıyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok konuşulan garson ve motokurye hakkında konuştu. Bahşişler hakkında vergi söylentilerinin tepki çekmesinin ardından muaf olacağını aktardı.

Bakan Mehmet Şimşek, motokurye geliri ve garsonların bahşişlerine yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) olmayacağını açıkladı. Açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı.

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İKİ HİZMETTE KDV’DEN MUAF

Konuya ilişkin bakanlık ve Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden Bakan Şimşek’in açıklaması ise dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi;

“Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak.”

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