Çok tartışılıyordu

Sosyal medya üzerinden başlayan vergi tartışmasına son noktayı bakan koydu. Birçok kaleme vergi düzenlemesinin yapılmasıyla bazı hizmetlerde de söylentiler başladı. Ancak Bakan Şimşek konuya açıklık getirdi.

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Çok tartışılıyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok konuşulan garson ve motokurye hakkında konuştu. Bahşişler hakkında vergi söylentilerinin tepki çekmesinin ardından muaf olacağını aktardı.

Bakan Mehmet Şimşek, motokurye geliri ve garsonların bahşişlerine yönelik Katma Değer Vergisi (KDV) olmayacağını açıkladı. Açıklama sosyal medya üzerinden yapıldı.

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İKİ HİZMETTE KDV’DEN MUAF

Konuya ilişkin bakanlık ve Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden Bakan Şimşek’in açıklaması ise dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi;

“Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak.”

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