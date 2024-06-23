Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu

Gösteri dünyasının "masal gibi" bir aşkının kahramanı olarak gösterildiler. Çok basit... Bu sefer tam 17 yıl sonra aşklarına kaldığı yerden devam etmeyi seçtiler ve evlendiler. Eşlerinden dünyaya gelen beş çocukla büyük bir aileydiler.

YAYINLAMA
Google News
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu

2022 yılında, 2000'lerin başında nişanlanan ünlü çift gerçekten evlendi. Önceleri mutlulukları da daim olacaktı. Bununla birlikte, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yuvalarında kara bulutlar var. Son söylentiler ise boşanma ve ayrılık süreçlerini düzenlemeye çalıştıkları yönünde.

Bu belirtiler varsa dikkat edin! Güneş çarpması belirtileri neler?Bu belirtiler varsa dikkat edin! Güneş çarpması belirtileri neler?

Devletten dar gelirliye destek var! 1900 TL ödeme yapılacakDevletten dar gelirliye destek var! 1900 TL ödeme yapılacak

Benzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatlarıBenzin ve motorine zam var mı? 22 haziran akaryakıt fiyatları

Geçen hafta Jennifer Lopez yalnız başına tatile çıktı. Ben Affleck, hayatının aşkı olarak tanımladığı birkaç arkadaşıyla birlikte evde kalmıştı. Bu, Bennifer çiftinin ayrılma yolunda emin adımlar attıkları anlamına geldi.

Jennifer Lopez, 54 yaşındaki iki çocuk annesi ve bir süredir İtalya'da tatilde. Çocukları ve eski eşi Marc Anthony ile birlikte görünmüyor. Ama Lopez tatilini birkaç arkadaşıyla geçiriyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Serdar Ortaç’a tiktok şoku! Ünlü yıldızın hesabını kapattılar
Serdar Ortaç’a tiktok şoku! Ünlü yıldızın hesabını kapattılar
Ünlü komedyen ayrılığı duyurdu! 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı
Ünlü komedyen ayrılığı duyurdu! 10 yıllık eşinden tek celsede boşandı
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Survivor bitti, kavga başladı! Survivor Nagihan ve Yunus Emre mahkemelik oldu
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Wanda Nara’dan büyük itiraf: “Geceleri ağlayarak yatağa girdim”
Son Haberler
Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti
Dev gıda firması iflas etti! Aylardır maaş alamayan işçiler isyan etti
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?
Fenerbahçe’nin yüzü olacağı konuşuluyordu: Ana de Armas kimdir?
Tedavi gören Prenses Kate’in durumu nasıl? Haber geldi mi?
Tedavi gören Prenses Kate’in durumu nasıl? Haber geldi mi?
Çok Okunanlar
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
e-Devlet üzerinden akrabaları silme uygulamasına yalanlama gecikmedi
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak
Serdar Ortaç’a tiktok şoku! Ünlü yıldızın hesabını kapattılar
Serdar Ortaç’a tiktok şoku! Ünlü yıldızın hesabını kapattılar
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
MasterChef Türkiye'de herkesi ağlatan olay! Yarışmacının hayat hikayesi yürek burktu
Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!
Deniz Akkaya'nın kızının velayet davası sonuçlandı!
Yorumlananlar