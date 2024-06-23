Kocası evde kendisi tatilde! Tatil pozları olay oldu

2022 yılında, 2000'lerin başında nişanlanan ünlü çift gerçekten evlendi. Önceleri mutlulukları da daim olacaktı. Bununla birlikte, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana yuvalarında kara bulutlar var. Son söylentiler ise boşanma ve ayrılık süreçlerini düzenlemeye çalıştıkları yönünde.

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Geçen hafta Jennifer Lopez yalnız başına tatile çıktı. Ben Affleck, hayatının aşkı olarak tanımladığı birkaç arkadaşıyla birlikte evde kalmıştı. Bu, Bennifer çiftinin ayrılma yolunda emin adımlar attıkları anlamına geldi.

Jennifer Lopez, 54 yaşındaki iki çocuk annesi ve bir süredir İtalya'da tatilde. Çocukları ve eski eşi Marc Anthony ile birlikte görünmüyor. Ama Lopez tatilini birkaç arkadaşıyla geçiriyor.