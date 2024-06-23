Valiler değişiyor! 35 ilin valiliğinde değişiklik yapılacak

Türkiye'deki valilik görevlerinde önemli değişiklikler öngörülüyor. Alınan bilgilere göre, en az 20 valilik yer değiştirecek ve toplamda 35 ilde valilik görevleri değişecek. Bu değişiklikler arasında Eskişehir, Sivas, Bolu, Kocaeli, Mersin ve Afyon valilerinin görevden alınması yer almaktadır.

Görevden alınması Beklenen Valiler: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı Bir örnek,

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de rotasyona uğrayabilir.

Ek olarak, eski vali Salih Ayhan'ın yeniden vali olarak atanabileceği söylendi.

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Buna ek olarak, İçişleri Bakanlığı'nda yeni vali olarak atanan en az üç ilçe valisi olacağı belirtiliyor.

35 İlde Değişiklik: Bu önemli değişiklik sırasında 35 ilde valilik görevlerinin değiştirilmesi bekleniyor. Bu değişikliklerin yerel yönetim politikalarını yeniden şekillendireceği tahmin ediliyor. Ek olarak, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun emekli olacağı söyleniyor ve bu nedenle yeni vali şimdiden merak konusu.

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Valilik görevlerindeki bu önemli değişikliklerin arkasındaki nedenler arasında, illerdeki yönetim performansının değerlendirilmesi ve daha verimli bir yönetim yapısı oluşturulması yer almaktadır. Ek olarak, yeni görev değişikliklerinin, yerel yönetimlere daha iyi hizmet vermeyi amaçladığı belirtiliyor.

Yerel Yönetimde Yenilik Beklentisi: Bu değişikliklerle birlikte, yeni valilerin atanacağı illerde yerel yönetimlerde yenilikler ve hizmetlerin iyileştirilmesi bekleniyor. Yeni valilerin atanmasıyla birlikte, vatandaşlar yaşadıkları illerde daha etkili ve verimli bir yönetim hizmeti almayı umuyor.

Önümüzdeki günlerde, bu önemli değişiklik sürecinin resmi olarak duyurulması ve valiliklerdeki yeni atamaların açıklanması bekleniyor. Yeni valilerin değişikliklerin ardından görevlerine hızlı bir şekilde başlayarak illerinde önemli projelere imza atmaları bekleniyor.