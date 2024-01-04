Dünya bu olay görüntüyü konuşuyor! Mahkeme kürsüsüne atlayarak yargıcı darp etti!

ABD’nin Las Vegas kentinde görülen davada sanık, serbestlik talebinin reddedildi kararı üzerine yargıcın bulunduğu mahkeme kürsüsünün üzerine atlayarak kadın yargıcı darp etti.

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Dünya bu olay görüntüyü konuşuyor! Mahkeme kürsüsüne atlayarak yargıcı darp etti!

ABD’nin Las Vegas kentinde denetimli serbestlik talebi reddedilen sanık, mahkeme kürsüsünden atlayarak yargıca saldırdı. Yargıç yere düşerken, saldırgana görevliler müdahale etti.

ABD’nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentindeki Clark County Bölge Mahkemesinde sıra dışı bir olay yaşandı. Ağır darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 30 yaşındaki sanık Deobra Delone Redden, denetimli serbestlik talebinde bulundu. Yargıçtan hoşgörü isteyen ve kendisini "ne kadar zor olursa olsun doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyen bir kişi" olarak tanımlayan Redden, cezaevine gönderilmesi gerektiğini düşünmediğini ifade etti. Redden, "Ama eğer bu sizin için uygunsa, o zaman yapmanız gerekeni yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

Dünya bu olay görüntüyü konuşuyor! Mahkeme kürsüsüne atlayarak yargıcı darp etti!

Hapse gireceğini anlayınca yargıca saldırdı

Yargıç Mary Kay Holthus ise sabıka geçmişi nedeniyle Redden’ın denetimli serbestlik talebini reddetti. Hapis cezasına çarptırılacağını anlayan Redden, küfür etmeye başladı ve mahkeme kürsüsünden yargıç Holthus’ın üzerine atladı. Holthus yere düşerken, görevliler Redden’a müdahale etti. Yargıca saldırı anları ise mahkemenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dünya bu olay görüntüyü konuşuyor! Mahkeme kürsüsüne atlayarak yargıcı darp etti!

Tutuklandı

Yargıç Holthus hafif yara alırken, hastaneye kaldırılmadı. Saldırgan sanığa müdahale eden ve omzu çıktığı belirtilen bir mahkeme görevlisinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yargıca saldıran Redden da Clark County Gözaltı Merkezine gönderildi. Redden’ın darp da dahil olmak üzere çok sayıda yeni ağır suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Dünya bu olay görüntüyü konuşuyor! Mahkeme kürsüsüne atlayarak yargıcı darp etti!

Suçlamayı kabul etmişti

Redden'ın Kasım ayında hakkındaki "ciddi bedensel zarara yol açan darp suçunu" kabul ettiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için ilgili kurumlara yönlendirilen Redden'ın, cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verilmişti.
Kayıtlara göre daha önce aile içi darp suçundan da hapis yatmıştı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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