Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir’den seçim sonrası bomba tahmin!

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, bu haftaki yazısında yeni tahminini paylaştı. Dolar ve eurodaki artışa dikkat çeken Özdemir, artışın durmayacağını aktardı.

SEÇİMDEN SONRA ARTIŞ SÜRECEK

Ekonomist ve köşe yazarı Remzi Özdemir, daha öncesinde de tahinde bulunmuştu. Döviz hakkında paylaştıkları ortaya çıkan Özdemir, yerel seçimlerden sonra fiyatların tavan yapacağını aktardı. Yeniçağ’da kaleme aldığı yazının tamamı;

“Dolar için şu an adil değer yüzde 65 enflasyon karşısında 36 lira civarında olması gerekiyor. Bu rakamı haziran ayındaki seçim sonrası gibi birkaç günde gelir miyiz? Kesinlikle hayır!

Çünkü Merkez Bankası dolar yakmak pahasına da olsa Türk lirasını kontrollü bir şekilde değersizleştiriyor. Yani her ay düzenli olarak döviz artıyor. Bu rakam mutlaka enflasyonun altında kalıyor.”

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ENFLASYONU AZDIRIR

“Dolarda sert yükseliş enflasyonu azdıracaktır. Bu da yeniden para basma ve yeniden maaş ve iğneden ipliğe zam demek. Bu nedenle dolar mayıs ayı gibi enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıktığı ay 36 lira civarında bir rakama gelecek.

En önemli soru bunu başarabilirler mi? Bence başaracaklar! Çünkü Merkez Bankası faiz silahını güçlü bir şekilde seçim sonrası çekecek. Mehmet Şimşek neden hep seçim sonrası yabancı gelecek diyor?

Yüksek faizden dolayı. Peki dolar düşer mi? 66 milyar dolar eksisi olan bir Merkez Bankası’nın tek deri olacak o da yüksek faiz nedeniyle satılan dolarları almak olacak. Tüm bunların aksaması ve doları kontrolden çıkması ancak tek bir gelişme ile olur:

O da Cumhurbaşkanı’nın Mehmet Şimşek ve ekibini göndermesi halinde. Böyle bir olasılık var mı? Bana göre yok ama burası Türkiye ve her an her şey olabilir. İşaretleri iyi okuyun!”

