JPMorgan’dan dikkat çeken veri paylaşımı: Altın yatırımcısı, Bitcoin’e kaçmadı!

JPMorgan (JPM) Perşembe günü bir araştırma raporu paylaştı. Kurumsal yatırımcıların ve bireylerin bu yıl hem altın hem de Bitcoin (BTC) satın aldığını, bazı analistlerin öne sattığı gibi ikisi arasında geçiş yapmadığını söyledi.

Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!

Raporda, altın borsa yatırım fonlarından (ETF'ler) çıkışların ve Bitcoin ETF girişlerindeki artışa dikkat çekildi. Yatırımcıların değerli metalden kripto para birimine geçme olasılığını artırdığı belirtildi. Banka aynı fikirde olmadığını söyledi.

JPMORGAN FARKLI FİKİRDE

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, “özel yatırımcılar ve bireyler, birincisinden ikincisine geçmek yerine bugüne kadar hem altın hem de Bitcoin’i aldılar” dedi.

Yazarlar, "Perakende yatırımcıların ötesinde, CTA'lar gibi momentum yatırımcıları da dahil olmak üzere hedge fonları gibi spekülatif kurumsal yatırımcılar, Şubat ayından bu yana hem altın hem de bitcoin vadeli işlemleri satın alarak, belki de perakende yatırımcılardan daha fazla ralliyi yaymış gibi görünüyor" diye yazdı.

Haberin Devamı

Kredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor

Bankanın analizi, "Şubat ayından bu yana bitcoin vadeli işlemlerinde 7 milyar dolar ve altın vadeli işlemlerinde 30 milyar dolarlık keskin bir pozisyon birikimi" gösteriyor.

Banka, ortalama geri dönüş riskinin yüksek göründüğünü, bu da her iki varlığın da ortalama seviyelerine geri dönebileceği anlamına geldiğini aktardı. Yatırımcılar varlık arasında geçiş yerine her iki değeri tuttuğu vurgulandı.

TC kimlik numarasına göre ödeme alın! Ziraat Bankası nakit dağıtacak