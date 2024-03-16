JPMorgan’dan dikkat çeken veri paylaşımı: Altın yatırımcısı, Bitcoin’e kaçmadı!

ETF onayının ardından Bitcoin ve altın yarışı kızıştı. Altın borsasında işlem gören fonlardan çıkışlar ve Bitcoin ETF girişlerindeki artış dikkat çekti. Ancak JPMorgan, Bitcoin’e kaçış olmadığını aktardı…

YAYINLAMA
Google News
JPMorgan’dan dikkat çeken veri paylaşımı: Altın yatırımcısı, Bitcoin’e kaçmadı!

JPMorgan (JPM) Perşembe günü bir araştırma raporu paylaştı. Kurumsal yatırımcıların ve bireylerin bu yıl hem altın hem de Bitcoin (BTC) satın aldığını, bazı analistlerin öne sattığı gibi ikisi arasında geçiş yapmadığını söyledi.

Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!

Raporda, altın borsa yatırım fonlarından (ETF'ler) çıkışların ve Bitcoin ETF girişlerindeki artışa dikkat çekildi. Yatırımcıların değerli metalden kripto para birimine geçme olasılığını artırdığı belirtildi. Banka aynı fikirde olmadığını söyledi.

JPMORGAN FARKLI FİKİRDE

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, “özel yatırımcılar ve bireyler, birincisinden ikincisine geçmek yerine bugüne kadar hem altın hem de Bitcoin’i aldılar” dedi.

ekran-resmi-2024-03-16-14-53-15.png

Yazarlar, "Perakende yatırımcıların ötesinde, CTA'lar gibi momentum yatırımcıları da dahil olmak üzere hedge fonları gibi spekülatif kurumsal yatırımcılar, Şubat ayından bu yana hem altın hem de bitcoin vadeli işlemleri satın alarak, belki de perakende yatırımcılardan daha fazla ralliyi yaymış gibi görünüyor" diye yazdı.

Kredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyorKredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor

Bankanın analizi, "Şubat ayından bu yana bitcoin vadeli işlemlerinde 7 milyar dolar ve altın vadeli işlemlerinde 30 milyar dolarlık keskin bir pozisyon birikimi" gösteriyor.

Banka, ortalama geri dönüş riskinin yüksek göründüğünü, bu da her iki varlığın da ortalama seviyelerine geri dönebileceği anlamına geldiğini aktardı. Yatırımcılar varlık arasında geçiş yerine her iki değeri tuttuğu vurgulandı.

TC kimlik numarasına göre ödeme alın! Ziraat Bankası nakit dağıtacakTC kimlik numarasına göre ödeme alın! Ziraat Bankası nakit dağıtacak

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!
Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!
Kredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor
Kredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor
TC kimlik numarasına göre ödeme alın! Ziraat Bankası nakit dağıtacak
TC kimlik numarasına göre ödeme alın! Ziraat Bankası nakit dağıtacak
Altın uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın için ayrı ayrı uyardı: Seçim sonrasına dikkat çekti…
Altın uzmanı İslam Memiş, dolar ve altın için ayrı ayrı uyardı: Seçim sonrasına dikkat çekti…
Son Haberler
JPMorgan’dan dikkat çeken veri paylaşımı: Altın yatırımcısı, Bitcoin’e kaçmadı!
JPMorgan’dan dikkat çeken veri paylaşımı: Altın yatırımcısı, Bitcoin’e kaçmadı!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'lilerin para sayma olayına çok sert çıktı ''Bu oyun iyice kirlendi, millet hesabını soracak''
ABB adayı Turgut Altınok, çok konuşulan mal varlığını ''Mal varlığım helaldir'' diyerek duyurdu
ABB adayı Turgut Altınok, çok konuşulan mal varlığını ''Mal varlığım helaldir'' diyerek duyurdu
Altın yükselmeye devam ediyor! İslam Memiş altının çakılacağı tarihi açıkladı
Altın yükselmeye devam ediyor! İslam Memiş altının çakılacağı tarihi açıkladı
Belediyeden öğrenciye 500 lira destek! Hemen başvurun anında ödeme alın
Belediyeden öğrenciye 500 lira destek! Hemen başvurun anında ödeme alın
Çok Okunanlar
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
16 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri özel hayatınıza dikkat!
Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!
Herkes evden galericilik yapıyordu, İkinci el araç satıcılarına üzücü haber! Araç alımım satımında işler iyice tersine döndü!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Özgür Özelden çok ilginç çıkış! CHP'lilerin Para sayma görüntüleri üzerinden siyaset karıştı!
Kredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor
Kredi kartı kullanma oranı rekor kırdı! Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor
E-devletten anında başvurun! 14 bin TL yardım parası veriliyor
E-devletten anında başvurun! 14 bin TL yardım parası veriliyor
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında yeni bir asgari ücret zammı beklemediklerini açıkladı…
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında yeni bir asgari ücret zammı beklemediklerini açıkladı…
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek