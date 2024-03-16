TC kimlik numarasına göre ödeme alın! Ziraat Bankası nakit dağıtacak

Kimlik kartı son hanesine göre başvuru yapan kişilere 100 bin TL'ye varan ödeme sağlanacak! Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredisi Ödeme

Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak 100 bin TL'ye varan kredi vereceğini açıkladı. Özel faiz oranları ve esnek geri ödeme planları, acil nakit ihtiyacı olan ve nakit sıkıntısı çeken müşteriler için tasarlanmıştır.

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100 bin TL kredi ödemelerinden yararlanmak için kredi notunun kredi çekmeye uygun olması, gelir belgelerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması ve banka tarafından belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekir. 100 bin TL kredi ödemesinden yararlanmak için başvurular bankanın şubelerinden veya internet üzerinden yapılabilir.