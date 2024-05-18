Diyanet’ten tasarruf hamlesi: Ali Erbaş, Audi markalı makam aracını teslim etti..

Kamuda tasarruf konsoluyla ilgili detaylar bu hafta başında belli olmuştu. Kamuda tasarruf hamlelerine ilk olarak İçişleri Bakanlığı başlamıştı. İçişleri’ne Diyanet’te dahil oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kamuda tasarruf çağrısı karşılık buluyor. Tasarruf tedbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, çok konuşulan Audi markalı makam aracını iade etti.

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DİYANET’TEN TASARRUF AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, araç iadesi ve daha pek çok tasarruf hakkında konuştu. Tasarruf açıklamasında şu detaylara yer verildi;

“Başkanlığımız hizmetinde kullanılan bir adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır. Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.”

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